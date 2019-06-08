توجيهات قيمة للمقبلين على امتحان شهادة التعليم المتوسط

مجموعة من النصائح قبل أداء الامتحان، والتحذير من عدد المحظورات والممنوعات، قد تتسبب في التأثير سلبا على الإجابة.

قبل حلول الامتحان، يجب النوم المبكر والذهاب إلى الامتحان في الوقت المحدد.

الاستعداد الجيد للدخول إلى الامتحان بتحضير الأقلام والأدوات جميعها، الجلوس على الكرسي جلسة صحية، واستقامة الظهر.

تخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وتوزيع الوقت على الأسئلة.

حل الأسئلة السهلة أولا والصعبة لاحقا، مع كتابة ملاحظات وأفكار لاستخدامها في الإجابة لاحقا.

فكر جيدا قبل اختيار الجواب الصحيح، وركز جيدا قبل أن تبدأ الإجابة، واكتب كلمات تشير إلى الأفكار التي تريد مناقشتها.

وبعد ذلك الجواب أكتب النقطة الرئيسية للإجابة في أول السطر لأن هذا ما يبحث عنه المصحح.

وقد لا يرى المطلوب إذا كان داخل العبارات والتفاؤل بالنجاح والبعد عن التفكير السلبى، فذلك يؤدي إلى اهتزاز ثقة الطالب بنفسه.

على الجميع التواجد داخل القاعات قبل بدء الامتحانات بخمس عشرة دقيقة على الأقل، ولن يسمح رئيس الامتحان للطلاب المتأخرين عن بدء الامتحان بالدخول. لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بصحبته أي كتب أو مذكرات أو مراجع أو أية أوراق من أي نوع حتى لو كانت بيضاء.

وكذلك عدم حمل أي أدوات أو حقائب خلاف ما يلزم للإجابة على الأسئلة.

يجب التأكد من كتابة الاسم ورقم التسجيل.

لا يسمح لأي طالب بمغادرة الامتحان قبل مرور نصف ساعة، منع استخدام أي نوع من الإيحاءات داخل ورقة الإجابة.

فمن يستخدم ذلك سيتم إلغاء ورقته، أي محاولة للغش أو الشروع فيه أو الإخلال بالنظام داخل قاعات الامتحان.

سوف يلغى امتحان الطالب ويعرضه للمساءلة، أتمنى لأولادنا الناجح والتوفيق والسداد والرشاد.

عبد الله