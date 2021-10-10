توجيهات للتكفل بالجانب الإجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق

أسدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة، توجيهات بضرورة التكفل بالجانب الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق، وكذا الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي.

ويأتي هذا خلال اللقاء التقييمي الذي عقد، اليوم الأحد، مع إطارات الإدارة المركزية بمقر الوزراة، أين ذكّر الوزير في مستهله، بمخرجات اللقاء الجهوي الأخير المنعقد بتاريخ 08 أكتوبر 2021 بولاية وهران، والذي تضمن جملة من التوجيهات المحددة بآجال التنفيذ، والتي تمحورت بالدرجة الأولى حول مجال التراث التاريخي والثقافي، وكذا مجال الحماية الإجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، من خلال تشكيل لجنة لمتابعة جملة من الملفات ذات الأولوية، إلى جانب مواضيع أخرى ذات الصلة بمجال عمل القطاع ، وفق رؤية جديدة تتماشى واستراتيجية الدولة في مجال حماية الذاكرة الوطنية.

كما أشار ربيقة إلى المواعيد التاريخية الهامة، والتي يجب أن ترقى إلى مستوى تطلعات القطاع، من خلال برامج ثرية متنوعة، إلى جانب مواضيع أخرى ذات الصلة بسير عمل القطاع ، لا سيما ما تعلق منها بمسألة تطوير وعصرنة العمل الإداري والتي هي مسألة تخص الجميع.

و في هذا الخصوص، أسدى الوزير جملة من التوجيهات محددة ببرنامج وآجال كما بلي:

مجال التراث التاريخي والثقافي:

ـ إعداد برنامج النشاطات التاريخية، لا سيما ما تعلق منها بكبريات المحطات التاريخية (17 أكتوبر 1961 ـ 01 نوفمبر 1954 ـ 05 جويلية 1962) .

ـ ملفات الذاكرة الوطنية والتي تعنى بها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ومؤسساتها تحت الوصاية.

ـ النشاطات العلمية التاريخية الأكاديمية المرافقة لكل المحطات التاريخية.

مجال الحماية الإجتماعية :

ـ التكفل الإجتماعي بالمجاهدين و ذوي الحقوق

ـ إعادة بعث نشاط مراكز الراحة

ـ إعداد رزنامة للزيارات الميدانية للمجاهدين المقعدين .

هذا وقد أكد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، على ضرورة التكفل بكل المواضيع محل إنشغال المعنيين، بما فيها تلك على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال متابعة حقيقية لكل الإنشغالات المطروحة .

في ختام اللقاء، ذكر العيد ربيقة ، بكبريات المحطات التاريخية التي ستحييها وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق، و هو ما يتطلب الإرتقاء بكل النشاطات والبرامج لمستوى الأحداث المحتفى بها .