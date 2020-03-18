توجيهات لمراكز البريد لوقاية المتقاعدين من كورونا خلال صب المعاشات

وجهت وزارة البريد تعليمات لمصالحها بوقاية المتقاعدين من انتشار فيروس كورونا خلال صب المعاشات.

وقالت الوزارة في بيان لها انه تحسبا لمواعيد صب المعاشات الخاصة بآبائنا المتقاعدين، الذين نعتبر أن صحتهم وعافيتهم تسمو على ما سواهما، يسرنا أن نقدم لهم التوجيهات التالية خلال هذه الفترة.

وطالبت الوزارة تأجيل سحب الأموال بالنسبة للذين هم في ملاءة مالية، وترك الفرصة للذين هم في أمس الحاجة إلى المعاش،

وقالت انه يفضل استعمال الموزعات الآلية للنقود على السحب داخل المكاتب البريدية، مع الحرص على استعمال المحلول المطهر قبل و بعد انجاز العملية، استعمال الأقنعة الواقية داخل مكاتب البريد،

وطالبت بعدم الاكتظاظ داخل المكاتب البريدية والامتثال لإرشادات الأعوان المكلفين بالتوجيه.