توجيه إعذارات لهذه الفئة من مُكتتبي عدل 3

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، إعذارات لمكتتبي برنامج عدل 3، الذين لم يقوموا بتسديد الشطر الأول من الدفعة الأولى لثمن المسكن.

وجاء في الإعذار، الذي أرسلته وكالة عدل في حسابات المعنيين، أنه ورغم صب أمر الدفع الخاص بهم في حساباتهم المفتوحة عبر المنصة الإلكترونية، وإنقضاء الآجال المحددة لذلك، لم يقوموا بتسديد الشطر الأول.

وعليه، تم إعذارهم بضرورة تسديد المبلغ المستحق في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً ابتداء من تاريخ ارسال هذا الإعذار عبر المنصة الإلكترونية.

وأضاف الإعذار، أنه وفي حال عدم امتثالهم لمضمون هذا الإعذار في الآجال المحددة، فإن الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.