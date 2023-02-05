توجيه الاستثمار في الطاقة الكهرونووية إلى الاستخدام الطبي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد بتوجيه الاستثمار في الطاقة الكهرونووية، إلى الاستخدام الطبي لا سيّما العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، وكل الأمراض الأخرى، التي تتطلب هذه التقنية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد الرئيس تبون على تكثيف الأبحاث العلمية المشتركة، مع أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة، للرفع من قدرة تخزين الطاقة الشمسية، وفق برنامج منسق، بين وزارتي الطاقة والتعليم العالي، تكون أهدافه محددة بدقّة.