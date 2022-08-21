توجيه جميع الأدوية المفقودة إلى الصيدليات خلال 5 أيام

ألزمت وزارة الصناعة الصيدلانية، جميع المؤسسات الصيدلانية للتصنيع، الاستيراد والتوزيع بالجملة، بتوجيه كل الكميات من الأدوية التي تشهد “ضغط” والمتوفرة في المخزون إلى الصيدليات في مدة لا تتجاوز 5 أيام.

وجاء ذلك، في تعليمة للوزارة، موجهة إلى جميع المؤسسات الصيدلانية للتصنيع، الاستيراد والتوزيع بالجملة. ويأتي ذلك، في إطار السهر على توفير المواد الصيدلانية. وبعد الإخطارات الواردة من أعضاء المرصد الوطني المتعلقة بتذبذب تموين بعض الأدوية لاسيما الأساسية منها.

وذكرت الوزارة، بأن المؤسسات الصيدلانية للتصنيع و/ أو الاستيراد ملزمة باحترام البرامج التقديرية للانتاج والتسليم. وإبلاغ مديرية اليقظة الاستراتيجية، قبل 3 أشهر، عن أي تغيير في هذه البرامج.

ويأتي ذلك، بغرض التحقق من الامتثال لأحكام هذه التعليمة. حيث سيتم إجراء عمليات التفتيش للوقوف على مدى احترام المؤسسات المعنية للإجراءات المنصوص عليها.

كما أشار البيان، إلى أن كل شكل من أشكال الممارسات غير القانونية كالمضاربة والاحتكار والبيع المشروط، ستعاقب وفقا للتشريعات والتنظيم الساريين المفعول.