توجيه دعوة للجزائر للمشاركة في بناء محطة فضاء روسية 

كشفت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن روسيا وجهت دعوة للجزائر للمشاركة في مشروع بناء وكالة فضاء ليس فقط لتدريب رواد الفضاء وإنما إنشاء وحدة فضائية جزائرية.

وأفادت ذات الوكالة نقلا عن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الاتحادية “روسكوسموس” يوري بوريسوف قائلا: إنه دعا وكالتي الفضاء الجزائرية والمصرية للانضمام إلى بناء محطة فضاء روسية، من أجل بناء وحداتهما الوطنية.

كما كشف موقع مينا ديفونس “mena defense” ان يوري بوريسوف قال انه إقترح على الجزائر ومصر الإنضمام مشروع بناء وكالة فضاء ليس فقط لتدريب رواد الفضاء وإنما إنشاء وحدة فضائة جزائرية. كما تمت أيضًا مناقشة مسائل إنشاء الأبراج المدارية متعددة الأقمار الصناعية ومسائل إطلاق الفضاء مع البلدين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الاتحادية “روسكوسموس”خلال اجتماع، الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لقد اقترحت عليهما أن يشاركوا في محطة فضائية روسية، وستكون هذه مشاركة كاملة، أيضا، لبناء وحداتهم الوطنية، بدلا من مجرد تدرّب رواد الفضاء”.

وقام يوري بوريسوف بزيارة للجزائر عقد خلالها إجتماع مع المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، عز الدين أوصديق حيث عبرا الطرفان عن إرادتهما في تعزيز تعاونهما في المجال الفضائي.

كما كان اللقاء فرصة للمسؤولين لعرض برامجهما الفضائية وتبادل الرؤى حول كيفيات ومحاور التعاون الثنائي.

ودشن يوري بوريسوف خلال تواجده في الجزائر تمثال لرائد الفضاء الروسي يوري غاغارين أهدته روسيا للجزائر.