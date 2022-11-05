توجيه مذكرات التخرج نحو إنشاء مؤسسات ناشئة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه سيتم توجيه مذكرات التخرج نحو مواضيع تخص إنشاء مؤسسات ناشئة.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، على هامش إشرافه رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وحسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، تتولى اللجنة اقتراح سياسية البحث العلمي وتقييمها وتكييفها إلى جانب تحديد الموارد اللازمة لتنفيذها.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الهدف من استحداث هذه اللجنة هو “تقديم الأفضل للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”.

مبرزا أن ذلك يتم عبر تطوير ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في إعداد أجندة للبحث العلمي حتى سنة 2024. وكذا جعل الجزائر تتموقع في مكانة محترمة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. بالإضافة إلى وضع حوكمة سلسة وقاعدة بحثية هامة.

وشدد الوزير على ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني والمحلي.

مبرزا أهمية تحديد أولويات البحث العلمي بما يتناسب ومواجهة التحديات.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم توجيه مذكرات التخرج نحو مواضيع تخص إنشاء مؤسسات ناشئة. على أن تتم مرافقة الطلبة المقبلين على التخرج.

ويأتي ذلك، من خلال منح الطلبة وسام مؤسسات ناشئة وميزانية للإنطاق في مشاريعهم من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. فضلا عن توفير فضاءات بالمؤسسات الجامعية للتصنيع والإنتاج.

ومن جهته، دعا ياسين المهدي وليد إلى ضرورة رفع نسبة إقبال الجامعيين على نشاط المقاولاتية. معلنا عن تمكين الشركات التي تهتم بالبحث العلمي من تحفيزات ضريبية. مجددا في نفس السياق ضرورة تشجيع الطلبة على إنشاء مؤسسات ناشئة.