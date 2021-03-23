توجيه 58 طالبا من خريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي نحو مناصب عمل

أشرف الأمين العام لوزارة العمل، على مراسم توجيه 58 طالبا من خريجي الدفعة الخامسة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي نحو مناصب عمل.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، فقد تم توجيه الطلبة، نحو مناصب عمل على مستوى الهيئات تحت الوصاية.

وجرت المراسم المنظمة على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، في شفافية تامة.

وأشار البيان، إلى أنه قد تم الاعتماد على مبدأ درجة الاستحقاق في التعيين، إذ إختار كل طالب متخرج منصب عمله بناء على ترتيبه في الدفعة.

وأكد الأمين العام في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الطلبة المتخرجون هم نتاج ثمرة التكوين بالمدرسة.

مضيفا إن هؤلاء الطلبة، سيسهمون بفضل ما تلقوه من تكوين عال في المدرسة لتطوير وعصرنة القطاع.

وكان وزير العمل، قد أكد، أن تحقيق الأهداف والاستجابة للتحديات التي يواجهها القطاع يرتكز على العنصر البشري بالدرجة الأولى.

للإشارة فإن الدفعة الخامسة تحمل إسم المجاهد، أول وزير للعمل والشؤون الاجتماعية بعد الاستقلال، الراحل بشير بومعزة.