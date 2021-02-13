توحيد مدة الاختبارات إجباري في المؤسسات التربوية

وزارة التربية تتوعد بتسليط عقوبات على مديري المؤسسات الذين لا يحترمون الرزنامة

ألزمت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني بتوحيد مدة الاختبارات التي ستكون حسب الحجم الساعي لكل مادة.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا في المؤسسات التربوية، خاصة بالنسبة لأساتذة التاريخ والجغرافيا، الملزمين بتقديم اختبارات لمدة ساعة واحدة بالرغم من أن هناك مادتين.

كما ذكّرت وزارة التربية الوطنية المؤسسات التربوية بضرورة اعلام التلاميذ واوليائهم بتاريخ الاختبارات المزمع القيام بها في ال28من الشهر الجاري لمدة أسبوع بالنسبة الأطوار التعليمية الثلاث.

كما أكدت الوزارة على ضرورة احترام المؤسسات التربوية الرزنامة، وتوعدت في حال حدوث العكس بتسليط عقوبات على مديري المؤسسات التربوية، على غرار تدوين ملاحظات سلبية في ملفاتهم وحرمانهم من الترقية وكذا منحة المردودية.

من جهة أخرى، دعت وزارة التربية إلى الرفع من مستوى أسئلة الاختبارات خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية قصد تحضيرهم الجيد لها، مع العلم أنها ستكون شهر جوان القادم.

كما شددت الوزارة على أن تكون الاختبارات مبنية على الفهم والاستنباط دون التركيز على الحفظ.