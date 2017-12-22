تودوروف: “غادرت السياربي رسميا ولدي عروض في الجزائر”

أعلن المُدرب “إيفيكا تودوروف” رحيله بصفة رسمية عن شباب بلوزداد، وهذا بداية من يوم الاحد الداخل، بسبب كثرة المشاكل المادية.

وصرح التقني الصربي للقناة الإذاعية الأولى :”لقد إتفقت مع الرئيس، بوحفص على الرحيل، لأن الظروف لا تسمح لي بالعمل هنا”.

ليُضيف :”لحد الآن “يقصد صبيحة الجمعة” أواصل العمل، ولم أرد التخلي عن عناصري، ومن المُفترض وصول المدرب الجديد، هذا الأحد”.

وكشف “تودوروف” بأنه سيبقى في الجزائر، وإمتلاكه عرضين رسمين، يقوم بدراستهما، آملا ألا يواجه نفس المشاكل التي إعترضته مع “السياربي”.