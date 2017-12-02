تودوروف :”مشكل اللاعبين بسيكولوجي والمشاكل المالية ستحل قريبا”

أبدى مدرب شباب بلوزداد تودوروف رضاه عقب التعادل في الداربي أمام بارادو مبديا في ذات الوقت سعي الفريق لتحقيق الفوز.

وصرح التقني الصربي قائلا :”سعيد لأن فريقي طبق التعليمات أمام فريق جيد كبارادو، عرفنا كيفية غلق المساحات وغلقنا المنافذ للخصم”.

وعلل مدرب الشباب سبب تراجع فريقه في الآونة الأخيرة بالقول :”أتفهم الوضعية وعقول اللاعبين كانت بعيدة بفعل المشاكل الإدارية، لكن الأمور ستحل قريبا”.

في الأخير أشار تودورف :” صحيح لم نفز منذ مدة لكنني أثق في اللاعبين، وعلينا حصد نقاط الجولات المتبقية وتحقيق الديكليك”.