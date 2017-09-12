أكد شباب بلوزداد انطلاقته القوية هذا الموسم، بعدما أضاف مولودية الجزائر إلى قائمة ضحاياه، محققا فوزه الثالث على التوالي.

وقدم شباب بلوزداد مشوارا مميزا ومن دون خطأ منذ بداية الموسم، بعدما فاز على اتحاد بلعباس واتحاد الحراش، وأطاح بالمولودية مساء اليوم.

ويتصدر الشباب ترتيب البطولة بمجموع 9 نقاط، بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، مما جعل الأنصار يثنون على مدربهم تودوروف.

ويجمع كل البلوزداديين على أن تودوروف أبان عن لمسته التكتيكية، وتجلى ذلك من خلال مردود ونتائج الفريق في الجولات الثلاث.

وتفوق الفريق في مبارياته الثلاثة خلال الأشواط الثانية التي يكون فيها دائما الأفضل وينتفض بعد عودته من غرف الملابس.

فأمام اتحاد بلعباس سجل الشباب ثنائية في الشوط الثاني، وتكرر الأمر أمام اتحاد الحراش، وأمام المولودية أضاف هدفا ثانيا.

ويحتل الشباب الصدارة أيضا في ترتيب أحسن الخطوط الدفاعية، حيث استقبل هدفا واحدا فقط من ضربة جزاء في داربي الحراش.

كما يملك شباب بلوزداد أفضل خط هجوم أيضا بمجموع ستة أهداف، سجلها في الجولات الثلاثة بواقع ثنائية في كل لقاء.

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