“تودور” يقف على مستوى “فيغولي” قبل الداربي

شارك الجزائري “سفيان فيغولي” كأساسي يوم أمس في مباراة الكأس التي فاز فيها فريقه غلطة سراي بخماسية كاملة مقابل هدف وحيد ضد “سيفاس”.

وكان المدرب “تودور” قد أقحم فيغولي كأساسي من أجل الوقوف على جاهزيته قبل مباراة الداربي ضد بشكتاش السبت المقبل.

حيث شارك “سوسو” في 45 دقيقة فقط وقدم مردودا جيدا خاصة وأنها أول مباراة له بعد استفاذه للعقوبة.

وقال تودور: “كان من المقرر مشاركة فيغولي لمدة 45 دقيقة فقط، وهذا يأتي ضمن البرنامج الذي يتبعه”.

من جهة أخرى، احتمال مشاركة فيغولي كأساسي في مباراة الداربي يبقى واردا بشكل كبير فهو يعتبر أحد مفاتيح المدرب “تودور”.