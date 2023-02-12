قناة النهار توديع سفير الجزائر في سوريا لطواقم الهلال الاحمر الجزائري بقلم النهار أونلاين نشر في 12 فيفري 2023 - 22:09 شارك غرِّد أرسل 110 0 توديع سفير الجزائر في سوريا لطواقم الهلال الاحمر الجزائري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KI5WS اقرأ أيضا وقت التغيير: ماريا.. مطلقة وأم لطفلين.. ترغب بتغيير حياتها وإعادة الإرتباط من جديد قناة النهار 08 فيفري تنظيم مسابقة ملكة جمال البدينات في طبعتها الأولى قناة النهار 12 فيفري الحماية المدنية الجزائرية تتمكن من إنتشال جثمان شخص من تحت الأنقاض بتركيا قناة النهار 11 فيفري تبسة: عائلة بأولاد حمزة تستعمل بقايا أشجار الصنوبر لمجابهة قساوة الشتاء قناة النهار 27 جانفي تيزي وزو / صرخة سكان مول الديوان ومناشدة السلطات المحلية للنظر في وضعيته الكارثية قناة النهار 04 فيفري الحماية المدنية الجزائرية تنتشل جثـ.ة من تحت الأنقاض في محافظة أديامان بتركيا قناة النهار 08 فيفري زملاء الشهيد الرائد "دحماني موسى" وأبناء بلدية وادي الفضة يؤدون واجب العزاء لوالده بمنزل العائلة قناة النهار 23 جانفي بوقرة : نحن قريبون جدا من النهائي..اللاعبون لديهم الحرارة وعليهم تقديم المزيد في هذا الدور قناة النهار 30 جانفي الشيخ النوي: الحماية المدنية الجزائرية من أول السباقين لمد يد العون لتركيا وسوريا في محنتهم قناة النهار 07 فيفري قبل الشهر الفضيل لحم الخروف بـ 2300 دج للكيلوغرام بعين الدفلى قناة النهار 12 فيفري