“توران” :”فيغولي وبلهندة سيكتبان التاريخ في غلطة سراي”

إعتبر الدولي التركي السابق “إيرفين توران”، بأن الجزائري، سفيان فيغولي والمغربي، يونس بلهندة سيدخلان تاريخ “غلطة سراي” من أوسع الأبواب.

وصرح قائلا في هذا الشأن :”أعتقد بأن فيغولي وبلهندة بصدد كتابة التاريخ، حيث أنهما قدما 16 تمريرات حاسمة هذا الموسم”.

وواصل :”كل منهما ساهم بـ8 تمريرات والحصيلة مُرشحة للإرتفاع، وهذا دون نسيان فعاليتهما أمام المرمى، وهو مايزيد من قوة الفريق”.

ويقترب “سوسو” من الحصول على لقب الدوري، قبل 3 أسابيع عن ختام المُنافسة والتي تبقى مُحتدمة مع الجار “إسطنبول باسكسهير”.