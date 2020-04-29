توران: “فيغولي يعجبني كثيرا وهو أفضل مني”

أثنى الدولي التركي أردا توران، نجم نادي برشلونة الإسباني، على الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لاعب غلطة سراي التركي،مبديا اعجابه الكبير بموهبته.

وصرح أردا توران، في هذا الخصوص، خلال حوار لموقع “إنترنت خبر” التركي: “أنا لا أقارن نفسي مع فيغولي، لكن هذا اللاعب يعجبني كثيرا”.

وأضاف نجم برشلونة: “فيغولي لديه تسديدات وعرضيات أفضل مني، أنا أحبه كثيرا سواء كلاعب أو كأخ، إنه شخص رائع”.

وجاءت هذه التصريحات من أردا توران، بالنظر لمتابعته الجيدة للدوي التركي، ومعرفته لسفيان فيغولي، وكل ما يقدمه بألوان ناديه غلطة سراي.