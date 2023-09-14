تورطت في حب مستحيل ووضعني أسيرته للأبد

سيدتي. يحدث كثيرا أن يقع الإنسان أسيرا. لمشاعر لا تعرف الرحمة. من شدة رونقها، تضعنا وراء قضبانها وتفرض علينا أن نتنفس فقط. من خلال حضورها ولا يمكن مقاومتها، أي نعم هو شعورا جميلا، كيف لا وهو أسمى إحساس على وجه الأرض، ويأتي دون إخطار مسبق، يباغت القلب ويستوطن الروح، كما يحملنا على بساط الأمل فيرفعنا عاليا عن منغصات الدنيا، لكن بالعودة إلى الواقع نرتطم أرضا وتقع قلوبنا ضحيه لحسابات وأعراف لا ذنب لنا فيها.

تورطت في حب مستحيل ووضعني أسيرته للأبد

أجل سيدتي هي قصة حب نقي عشتها، كانت صادقة من الطرفين، لكنه حبا مستحيلا، لا أريد الخوض كثيرا في التفاصيل. لأن الخوض فيها سيزيد من جرح قلبي، فكل الظروف حالت. دون أن يجتمع قلبينا، فلا نحن نستطيع الاستمرار، وفي نفس الوقت. لا نقوى على التخلي عنه، سعى كلانا ليجد حلا. لكن جهودنا بُترت حتى قبل المحاولة، لأن الأمر ببساطة متعلق بأهلينا.

أنا أمر اليوم بأصعب فترة في حياتي، محبطة والحزن خيم على ملامحي، فما الخلاص لأنقد قلبي من هذا العذاب دون أن أؤذي روحي الطيبة لأنه حقا بدأت الحياة تسود في وجهي.

المعذبة وسيلة من الوسط

الرد:

دعيني في البداية أرحب بك، كما أشكرك على الثقة التي وضعتها فينا، لقد قرأت رسالتك بتمعن كبير، حيث فإن أول ما أنصحك به هو التمسك بالله عزّ وجلّ، والتصرف بعقلانية لمواجهة هذا الشعور الذي ينخر قلبك، دون أن تلحقي الأذى بنفسك.

لا أردي لما حكمتِ على هذا الحب. ووصفته بالمستحيل، حتى أنك لم تذكرِ سبب رفض أهليكما لهذا الزواج، لكن أيا كانت الأسباب، ومهما كانت الظروف التي وضعت حبكما في خانة المستحيل، حاولي أن تُهدئي من روعك، أعلم أن الأمر ليس بالهين، فالتخلي عن حب صادق أشبه بالانفصال عن الحياة، خاصة أن الطرف الثاني. أظهر نيته بتتويج هذا الحب بالزواج،

حب مستحيل

لكن لابد من تقبل الواقع الآن، وبدل الاستمرار في هذا العذاب عليك الفصل في القرار، لذا حاولا أن تجدا حلا سريعا من خلال الحوار. مع من رفض هذا الزواج بالتي هي أحسن، وإن اقتضى الأمر أطلبا المساعدة من طرف ثالث، أما إن استحالت الحلول فأنصحك بقطع هذه العلاقة وبدء صفحة جديدة، لأن الإصرار على المكوث في غيابة شعور مبهم لن يكون في صالحكما، أعلم أن الموقف صعب للغاية، والقرار فيه كأنكما تدوسان على جمر، لكن أهون من التعمق فيه أكثر.

تورطت في حب مستحيل ووضعني أسيرته للأبد

كما إن أصعب خطوة في أي قرار كان. هي الخطوة الأولى، كذلك تأكدي أن الأيام كفيل بأن تجعل جرحك يلتئم، فبدل من الاستسلام. والتقوقع تحت رحمة الماضي والذكريات، اشغلي نفسك. بما يرضي الله ويجعل روحك مبتهجة، مارسي أي هواية تحبينها، ولابد أن تعثري على سلامة روحك الطيبة، وخوص حياة فعلية، ثم فوضي أمرك كله لله، ولا تنسي الدعاء فهو رب المستحيل وهو على كل شيء قدير.

ردت “ح.س”