تورط أزيد من 700 شخص في قضايا إجرامية بالجلفة

سجلت مصالح أمن الجلفة، في حصلية لها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تورط 747 شخص في قضايا إجرامية مختلفة.

وحسبما أفاده بيان لذات المصالح، فإنه تم إيداع 57 منهم رهن الحبس المؤقت ومنح 668 شخص استدعاء مباشر.

كما أضاف ذات المصدر، إخضاع 15 متورط إلى إجراءات الرقابة القضائية، مع استفادة 07 أشخاص من إفراج مؤقت.

وفي مجال مكافحة المخدرات، وخلال نفس الفترة، حجزت ذات المصالح 249.15 غرام كيف، و623 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى قارورتي سائل مهلوس، تورط فيها 59 مشتبه فيه أودع 14 منهم رهن الحبس المؤقت، 40 منحوا استدعاء مباشر.

فيما استفاد 05 مشتبه فيهم من إجراءات الإفراج المؤقت، استنادا لذات المصدر.