تورط المدير العام لشركة إسمنت تبسة في قضية تزوير

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة الأمن الحضري السادس بفتح تحقيق معمق في قضية تزوير يشتبه في تورط المدير العام لشركة اسمنت تبسة فيها.

وقد باشر محققو الشرطة عملية سماع الأطراف المعنية التي لهم صلة وعلاقة بالموضوع.

الذي تفجر على إثر شكوى تقدم بها أحد الاطارات عقب صدورقرار يقضي بتوقيفه عن العمل وهوما اعتبره قرارا تعسفيا وباطلا.

حيث لجأ إلى النيابة بشكوى مرفوقة بوثائق ثبوتية تمثلت في قرار توقيفه موقع من طرف المدير في فترة تواجده في عطلة مرضية لمدة شهر.

وهذا حسب الشهادة الطبية المقدمة، وهوما يعتبرفي هذه الفترة مسؤولا منزوع الصلاحية من الناحية القانونية ولا يمكنه توقيع أي قرار.

وحسب الشاكي شعيب فراح الذي اتصل بالنهار فإنه لجأ إلى العدالة بعد أن رأى نفسه ضحية لقرار تعسفي بتواطؤ المدير رفقة أطراف أخرى في الإدارة.

بعد أن اتهمه المدير بإخراج أسرار مهنية تتعلق بمرضه وعطلته المرضية التي جاءت يومين فقط بعد إدانته من طرف محكمة الجنح بسنتين حبسا نافذا في قضية تتعلق بالفساد وتبديد المال العام رفقة اطارات وموظفين آخرين.

من جهته كشف المدير العام لاسمنت تبسة بن حفيظ جمال في اتصال مع النهار عن أنه فعلا قام بتوقيع القرار بناء ما جاء في مجلس التأديب الذي عرض عليه ملف المعني لارتكابه خطأ مهنيا.

مشيرا إلى أن مصالح الضمان الاجتماعي لم توافق وتؤشر على عطلته المرضية التي لم ترفق بتقرير مرضه المزمن وهو ما خوله لتوقيع القرار.

سليم دريد