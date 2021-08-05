تورط في جريمة قتل.. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على جزائري مبحوث قضائيا

ألقت الشرطة الاسبانية في فالنسيا القبض على شاب جزائري وصل بشكل غير قانوني إلى إسبانيا بعد أن ارتكب جريمة في الجزائر.

وكان الهارب البالغ من العمر 20 عامًا يقيم في نزل في وسط مدينة فالنسيا. وهو ملجأ مخصص لرعاية المهاجرين غير القانونيين المشتبه في إصابتهم بـ covid-19. حسبما ذكرت صحيفة Las Provincias الاسبانية.

وكان الشاب الجزائري قد صدر بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل القضاء الجزائري بتهمة قتل رجل في الجزائر. وكان الدافع وراء الجريمة سرقة مبلغ صغير من المال. حيث تم طعن الضحية عدة مرات، بما في ذلك واحدة قاتلة.

بعد فراره من الجزائر، وصل القاتل الشاب المزعوم إلى الساحل الإسباني على متن قارب غير شرعي. وانتحل شخصية “مينا” (قاصر أجنبي غير مصحوب بذويه) للبقاء في إسبانيا. لكن فحص الطب الشرعي والأشعة السينية لرسغه الأيسر أكدت أنه بلغ السن القانونية.

وبعد مروره بمركزي احتجاز للأجانب، تحرك بحرية. حيث تلقت شرطة فالنسيا طلبًا للتعاون. من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، في القبض على القاتل المزعوم.

بمجرد التعرف على الهارب، استأنفت وحدة المخدرات والجريمة المنظمة (UDYCO) التابعة لشرطة فالنسيا التحقيق. ووضعت عملية لتحديد مكان الهارب والقبض عليه.

وأخفى الجاني ماضيه الإجرامي من أجل الاستفادة من برنامج المساعدة الاجتماعية. كجزء من برنامج يساعده الصليب الأحمر الإسباني.

وقالت مصادر داخل المؤسسات الإنسانية لوسائل إعلام لاس بروفينسياس إنها لم تكن على علم بالسجل الإجرامي الخطير للهارب في فالنسيا. وعلم المسؤولون في النزل الخميس الماضي، يوم اعتقال الشاب، بوجود مذكرة توقيف دولية بحق الفرد بتهمة القتل. حيث قبض اثنان من رجال الشرطة متنكرين في ثياب مدنية على الهارب عند باب النزل في ساحة فيسنتي إيبورا.

وأبدى القاتل المزعوم مقاومة شديدة أثناء الاعتقال وحاول الهرب، لكن الشرطة تغلبت عليه. وأمرت محكمة التحقيق المركزية رقم 6 التابعة لدائرة Audiencia Nacional بسجن الهارب.