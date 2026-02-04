تورط في حادث مرور أدى إلى الوفاة.. شرطة البليدة توجه نداء للمواطنين

أنهت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوفاريك إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعوة (خ م). مشتبه تورطه في قضية حادث مرور جسماني مفضي إلى وفاة مع الفرار .

في هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية البليدة، نداء لكل شخص لديه معلومات أو شهادات. من شأنها تحديد مكان المشتبه فيه قصد مساعدة المصالح الأمنية في القبض عليه. الاتصال بالمصلحة المحققة بفرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بوفاريك. أو التوجه إلى مقر محكمة بوفاريك أو أي مقر أمني عبر تراب الجمهورية.

