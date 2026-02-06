توروب: “شبيبة القبائل خصم قوي والأجواء غدا ستكون صعبة”

تحدث مدرب الأهلي المصري، ييس تروب، عن المباراة التي ستجمعهم غدا السبت، بشبيبة القبائل، واصفا اياها بالصعبة.

وصرح المدرب توروب، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “صحيح أن شبيبة القبائل تملك نقطتان فقط، لكنهم خصم قوي”.

كما أضاف: “أعلم أن الأجواء في مباراة الغد ستكون صعبة، بوجود تشجيع جماهيري كبير من أنصار شبيبة القبائل”.

وتابع ييس توروب: “تواجدنا في صدارة المجموعة، لن يثني لاعبينا على بذل أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز، نحن نتعامل مع كل مباراة على أنها تحد جديد”.

يذكر أن مباراة شبيبة القبائل، والأهلي المصري، مقررة يوم غد السبت، بملعب “حسين آيت أحمد بتيزي وزو، انطلاقا من الثامنة ليلا، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.