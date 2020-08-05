“توريس” يشعل المنافسة مع “محرز” في “السيتي”

أعلن نادي “مانشستر سيتي” عن انضمام الشاب الإسباني “فيران توريس”، للفريق بصفة رسمية بعد أن وقع عقده لمدة 5 سنوات.
توريس اللاعب السابق لنادي “فالنسيا” يشغل منصب جناح أيمن وأيسر، وبالتالي سينافس “رياض محرز” على مكانة أساسية في الفريق.
وكان “بيب غوارديولا” قد أكد للشاب الإسباني في وقت سابق، أنه يتعين عليه منافسة “محرز” و”بريناردو سيلفا” على مكانة أساسية.
✍️ يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع فيران توريس @FerranTorres20 قادما من فالنسيا حتى عام 2025.
⚽ #مرحبا_توريس
🔵 #السيتي pic.twitter.com/JiODjctbDs
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 4, 2020
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