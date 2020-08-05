“توريس” يشعل المنافسة مع “محرز” في “السيتي”

أعلن نادي “مانشستر سيتي” عن انضمام الشاب الإسباني “فيران توريس”، للفريق بصفة رسمية بعد أن وقع عقده لمدة 5 سنوات.

توريس اللاعب السابق لنادي “فالنسيا” يشغل منصب جناح أيمن وأيسر، وبالتالي سينافس “رياض محرز” على مكانة أساسية في الفريق.

وكان “بيب غوارديولا” قد أكد للشاب الإسباني في وقت سابق، أنه يتعين عليه منافسة “محرز” و”بريناردو سيلفا” على مكانة أساسية.