“توريس” يعتزل عالم “المستديرة”

أعلن الإسباني “فرناندو توريس” صاحب الـ “35 سنة” اعتزاله عن ممارسة كرة القدم، بعد سنوات من العطاء في المستوى العالي.

وكان “النينو” قد توج بالعديد من الألقاب أبرزها: كأس العالم مع “إسبانيا” و “كأس أمم أوروبا” أيضا مع لاروخا، بالإضافة إلى دوري الأبطال مع “تشيلسي” و الأوروبا ليغ مع “البلوز” و “أتلتيكو مدريد”.

كما برز إسمه مع “أتليتكو مدريد” وترك بصمته مع “ليفربول” قبل أن يدخل التاريخ مع “البلوز” ولعب أيضا مع “ميلان”.

وقد عبر اللاعبون الإسبان عن امتنانهم لزميلهم “توريس” بعد الفترة التي قضاها كلاعب كرة قدم وأبرز هذه الأسماء كان القائد السابق للمنتخب “إيكر كاسياس”، الذي تمنى التوفيق له في حياته الشخصية مؤكدا أنه كان أحد أفضل المهاجمين الإسبان عبر التاريخ.