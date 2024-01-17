توري :”نسعى للفوز أمام الجزائر والتأهل على رأس المجموعة”

أكد الدولي البوركينابي بالاتي توري استعداده لقيادة رفقاؤه للفوز أمام منتخب الجزائر رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

وقال بالاتي توري في تصريح للإعلام خلال المنطقة المختلطة “الجزائر بلد كرة و تلعب كرة جميلة، يجب أن نواجههم و نلعب أمام بكل إحترام، صحيح نتواجد في الطريق الصحيح بعد الفوز بأول مباراة”

كما أضاف توري “سنسعى للفوز أمام الجزائر للتأهل على رأس المجموعة”.

للإشارة المباراة ستجري بين محاربي الصحراء و الخيول السبت القادم بملعب السلام بداية من الـ 14:00 سا.

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