توزيع أجهزة الدفع الإلكتروني على المحلات التجارية والمتعاملين الإقتصاديين مجانا في عنابة

شرعت اليوم، مديرية التجارة ومصالح البريد بولاية عنابة، في توزيع أجهزة الدفع الإلكتروني بالبطاقة الذهبية على مستوى المحلات التجارية ولكافة المتعاملين الإقتصاديين والتجار الناشطين في مجال الإنتاج بالولاية.

وذكرت المديرية الولائية للتجارية في بيان تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، أنه تم الشروع في توزيع أجهزة الدفع الإلكتروني TPE مجانا لفائدة زبائن بريد الجزائر من المتعاملين الإقتصاديين والتجار الناشطين في مجال الإنتاج، وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والصيانة والنظافة والسوبيرات ومحلات بيع الخضر والفواكه ومحلات بيع اللحوم والصيادلة.

ويتم توزيع هذه الأجهزة على مستوى مصالح مديرية الوحدة الولائية للبريد الكائنة بحي واد الفرشة بعنابة.

وقد تم الشروع في هذا الإجراء لتفادي الاكتظاظ في المحلات التجارية المذكرة خلال تسديد مبالغ مقتنايتهم، وأيضا للتقليل من تداول الأوراق النقدية، ضمن الإجراءات الوقائية من إنتشار وباء كورونا.