توزيع أزيد من ثلاثة آلاف حصة سكنية من مختلف الصيغ بالأغواط

أشرف عبدالقادر برادعي والي ولاية الأغواط، مرفوقا بمختلف السلطات المدنية والعسكرية، وكذا الأسرة الثورية على توزيع مفاتيح حصة سكنية من مختلف الصيغ.

حيث قدرت بـ3086 وحدة، منها 940 مفتاح وحدة سكنية من صيغة السكن الإجتماعي الإيجاري ببلدية الاغواط،

إضافة إلى حصة أخرى من نفس الصيغة قدرت ب 1046 مفتاح وحدة سكنية ببلدية أفلو.

وبالنسبة لصيغة السكنات الريفية فقد تم توزيع مقررات استفادة لـ1000 مستفيد من إعانة مالية قدرت

بواحد مليون دينار جزائري أي 100 مليون سنتيم بـ24 بلدية بولاية الاغواط، كما تم تخصيص

100 إعانة مالية بـ100 مليون سنتيم من أجل بناء سكنات لفائدة متقاعدي سلك الحرس البلدي من مختلف بلديات الولاية.

في حين ينتظر في الأيام المقبلة إجراء قرعة المستفيدين من حصص قطع الأراضي الصالحة للبناء في كل من بلديتي أفلو والاغواط.