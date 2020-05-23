توزيع أزيد من 100 ألف كمامة على المواطنين في غرداية

استفادت 13 بلدية بولاية غرداية، من 100.000 كمامة وقائية، تم توزيعها مجانا على المواطنين.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء، تنقل والي الولاية بوعلام عمراني، مرفوقا بالسلطات المحلية وممثلي الحركة الجمعوية إلى فضاءات عمومية والقباضة الرئيسية لبريد الجزائر.

أين قام الوالي ومرافقيه، بتوزيع الكمامات بشكل رمزي على زبائن ومستخدمين وأيضا مواطنين بالشوارع، مع تحسيسهم بأهمية إلزامية ارتداء هذه الوسيلة الوقائية.

وتندرج هذه المبادرة، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي جائحة كورونا ، وتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لرصد تفشي كورونا بخصوص الإرتداء الإجباري للأقنعة.

وحث الوالي، سكان الولاية على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات العمومية.

ويتعلق الأمر بالخصوص بالتقليل من التنقلات إلا في حالة الضرورة القصوى، واحترام مسافة الأمان بالأماكن العمومية خاصة عند القيام بالتسوق وحتى في الوسط العائلي، ووضع إلزاميا كمامة الوقاية خلال التنقل خارج المنزل.

وصرح رئيس الهيئة التنفيذية الولائية أن عملية توزيع الكمامات ستتواصل، ذلك أن هذا النوع من المستلزمات الوقائية يتم تصنيعها محليا من قبل مؤسسات التكوين المهني.