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توزيع أزيد من 1200 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بالمدية 5 جويلية المقبل

أخبار الجزائر
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توزيع أزيد من 1200 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بالمدية 5 جويلية المقبل
بقلم نسرين محفوف

سيتم توزيع أزيد من 1200 وحدة سكنية، من مختلف الصيغ، بولاية المدية، يوم 5 جويلية المقبل.

يأتي هذا في التصريح الذي أدلى به الوالي، على هامش افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي.

وقد حث الجهاز التنفيذي بالولاية على ضرورة الحفاظ على صحة و سلامة المواطن خلال موسم الاصطياف.

كما صرح أنه و بمناسبة عيدي الاستقلال و الشباب سيتم توزيع أزيد من 1200 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.


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