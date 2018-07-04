توزيع أزيد من 1300 سكن من مختلف الصيغ بسكيكدة

تم مساء اليوم الأربعاء بسكيكدة توزيع أزيد من 1300 وحدة سكنية ضمن مختلف الصيغ إحياء للذكرى الـ56 لعيدي الاستقلال والشباب.

وقد أشرفت السلطات المحلية بالمناسبة على توزيع 778 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري لفائدة بلدية القل و116 سكن ببلدية الشرايع.

و قد تم كذلك توزيع 72 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري ببلدية لغدير و40 وحدة ببلدية الحروش.

فيما تم توزيع 250 إعانة في إطار السكن الريفي عبر مختلف مناطق الولاية.

وقد قام والي الولاية رفقة السلطات المحلية مساء الأربعاء بمقر بلدية سكيكدة بالإشراف على توزيع 30 وحدة سكنية بصيغة التساهمي.

و50 وحدة الترقوي المدعم ببلدية سكيكدة.