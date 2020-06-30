توزيع أزيد من 1400 مسكن إجتماعي في تندوف

قام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، بالإشراف على تسليم مفاتيح 1402 مسكن إجتماعي بولاية تندوف.

وجاءت هذه العملية، في ختام زيارة العمل والتفقد التي قام بها الوزير الأول، إلى تندوف، اليوم الثلاثاء.

وتتوزع هذه السكنات على كل من حي”الوفاق” وحي “الوئام”، وهي مجهزة بكل المرافق الضرورية.

كما أشرف الوزير الأول، على اطلاق مشروع 257 تجزئة مخصصة للبناء، وتوزيع 753 إعانة في إطار البناء الريفي.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، قرر الوزير الأول تخصيص برنامج إضافي قوامه 300 سكن اجتماعي، توجه للعائلات المعوزة.

وستستفيد من هذه السكنات، العائلات التي تقطن بالحي القصديري المتواجد في منطقة لطفي، بوسط مدينة تندوف.

وأوضح جراد، إن هذه العمليات، تنذرج ضمن التعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، بالتكفل بمشاكل مناطق الظل والتي يبلغ عددها نحو 15.000 منطقة وطنيا.

وأكد الوزير بهذه المناسبة، أن الدولة تعمل بكل جهد على استرجاع ثقة المواطن.