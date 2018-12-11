توزيع أزيد من 1400 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في غليزان

وزعت مساء اليوم الثلاثاء 1400وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر سبعة بلديات بولاية غليزان بمناسبة الذكرى الـ 58 لمظاهرات 11ديسمبر1960.

وحضرت والي الولاية نصيرة إبراهيمي مراسيم التسليم الرمزي للمفاتيح على المستفيدين بمناسبة الإحتفالات المخلدة للذكرى ال58 لمظاهرات 11 ديسمبر1960 .

وقد توزيع هذه السكنات على 1220 وحدة سكنية عمومية إيجارية 450منها وحدة سكنية عمومية إيجارية بمازونة.

وكذا 250 وحدة بعين طارق و200 بوادي الجمعة، و100 ببني درقن و80 بأولاد يعيش.

إضافة إلى 70 بالقطار، و70 بمديونة وحدة سكنية، إلى جانب 200 سكن ترقوي مدعم 100 وحدة بغليزان.

وأيضا 50 وحدة بمازونة و50 بزمورة. ومن جهة أخرى تم توزيع 28 حافلة للنقل المدرسي لفائدة عدة بلديات بالولاية.