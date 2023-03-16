مرجاني للنهار: سيتم توزيع ألاف السكنات بمناسبة عيد النصر

كشف المدير العام للسكن محـمد مرجاني، اليوم الخميس، أنه سيتم توزيع أزيد من 23 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الوطن بمناسبة ذكرى عيد النصر المصادف لتاريخ 19 مارس.

وفي تصريحات حصرية للنهار TV، قال مرجاني: “2600 وحدة سكنية عمومي إيجاري” سوسيال ” ستوزع يوم 19 مارس.”

وأضاف ذات المسؤول يقول”:تم توزيع أزيد من 920 ألف سكن من سنة 2020 إلى غاية 2022.”

وتابع المدير العام للسكن :”740 ألف وحدة سكنية جاري إنجازها خلال سنة 2023.”

كما أكد مرجاني، أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمراقبة نوعية السكنات قبل أي عملية تسليم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption