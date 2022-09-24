توزيع أزيد من 3 آلاف مسكن من مختلف الصيغ شهر نوفمبر في تيبازة

تعززت الحظيرة السكنية لولاية تيبازة بمشاريع هامة في مختلف الصيغ قدرت بـ 3673 وحدة سكنية، ستسلم شهر نوفمبر القادم، فيما سيتم توزيع 350 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بكل من “الحطاطبة” وتيبازة.

وتفقد الوالي أبو بكر الصّديق بوستة، خلال الزيارة الميدانية التي قادته للعديد من المشاريع السكنية قيد الإنجاز عبر الولاية، مشروع إنجاز 100 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم “بدر إسكان” ببلدية “بوهارون”، أين وقف عند وضعية تقدم الأشغال الخاصة بربط الحي بالكهرباء واستكمال أشغال التهيئة لتسليم السكنات في الآجال المحدة.

فيما أسدى تعليمات من أجل إنهاء الأشغال المتبقية، بما فيها الربط بمختلف الشبكات والتهيئة، لحصة 300 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم ببلدية “الدواودة”.

كما عاين سير الأشغال بمشروع 100 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم “بدر إسكان” ببلدية “فوكة”، وكذا أشغال مشروع 190 مسكن ترقوي مدعم “بدر إسكان”، حيث وجّه تعليمات صارمة إلى ممثل “بدر إسكان”، مديرة التعمير البناء والهندسة المعمارية، مدير السكن وممثل شركة توزيع الكهرباء والغاز، بضرورة الإنتهاء من كافة الأشغال قبل شهر نوفمبر، موعد تسليم السكنات، إضافة إلى وقوفه عند مدى تقدم أشغال موقع 1033 وحدة سكنية، أين أمر بتحويل الخط الكهربائي الذي يعيق تقدم أشغال التهيئة، بدءًا من الأسبوع المقبل، مع الانتهاء من الربط بشبكة الكهرباء والغاز في آجال لا تتعدى 20 يوما.

ليشرع بعدها في أشغال التهيئة الداخلية للموقع، أين تمت برمجة تسليم نحو 550 وحدة خلال شهر نوفمبر القادم، وبرمجة أيضا 500 وحدة من موقع 1500 وحدة سكنية التي ستوزع خلال نفس الفترة، مع إسداء تعليمات على ضرورة الإسراع في الأشغال وتدعيم الورشات لتسليم المشروع في أقرب وقت، بينما وجه إعذارا جديدا للمؤسسة المكلفة بإنجاز مشروع 100 مسكن ترقوي مدعم في تيبازة، قبل فسخ عقدها بسبب التأخر المسجل في الإنجاز‪.

وأمر أبو بكر الصّديق بوستة بالإسراع في وتيرة الأشغال بموقع 200 وحدة سكنية إجتماعية ببلدية “الحطاطبة”، التي سيُشرع في تسليمها بداية من يوم الأحد المقبل، كما تفقد موقع 150 مسكن اجتماعي‪ بقرية “الهواري أحمد”، أين أمر بتوزيع السكنات في آجال لا تتعدى 10 أيام‪.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp رابط

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp رابط