توزيع أزيد من 4 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في برج بوعريريج

تم اليوم السبت، ببرج بوعريريج، توزيع مامجموعه 4024 وحدة سكنية تندرج ضمن مختلق الصيغ على مستفيديها تشمل عدة بلديات بالولاية.

وتتضمن هذه الحصة السكنية 3224 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري منها 1760 وحدة سكنية بعاصمة الولاية

و850 وحدة ببلدية رأس الوادي، 377 سكنا ببلدية بئر قصد علي إضافة إلى 231 وحدة سكنية لفائدة بلدية سيدي أمبارك.

كماتم بالمناسبة توزيع 80 إعانة مالية للبناء الريفي شملت مستفيدين من 17 بلدية إضافة إلى 6 إعانات تخص البناء الهش ببلدية رأس الوادي.

وتعد عملية الترحيل هذه، أكبر عمليات توزيع السكن التي عرفتها الولاية والتي تزامنت مع حلول شهر رمضان

وهناك أكثر من 5آلاف وحدة سكنية قيد الإنجاز،منها ماهو في طور أشغال التهيئة الخارجية، وسيتم توزيعها في أقرب الآجال الممكنة.