توزيع أزيد من 450 سكنا عموميا إيجاريا في ديسمبر بميلة

سيتم توزيع أزيد من 450 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، بولاية ميلة، تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لذكرى “مظاهرات 11 ديسمبر 1960” .

حسبما علم اليوم الثلاثاء من المدير العام للديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري.

حيث أكد يوسف لعور، أنّ هذه السكنات “جاهزة” منذ مدة، كما تّم ربطها بمختلف الشبكات(الماء، الغاز قنوات الصرف الصحي)، وهي تتوزع عبر ثلاثة بلديات.

وسيتم في هذا الإطار على مستوى بلدية التلاغمة (جنوب ميلة)، توزيع حصة تتضمن 233 وحدة سكنية

وببلدية زغاية (غربا) ستوزع حصة بـ 140 وحدة، وببلدية سيدي مروان (شمالا) سيوزع 80 سكنا بنفس الصيغة

كما كشف والي الولاية محمد عمير، أنّه سيتم في إطار ذات المناسبة توزيع عدة وحدات سكنية جديدة على مستحقيها بعدة بلديات ضمن مختلف الصيغ السكنية الأخرى.