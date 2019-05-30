توزيع أزيد من 5000 وحدة سكنية قريبا ببومرداس

أكد مدير السكن لولاية بومرداس نبيل يحياوي، بأن ما يقارب من 5800 وحدة سكنية من مجمل البرنامج السكني المبرمج استلامه، إنتهت بها حاليا الأشغال.

المتعلقة بالعمارة و التهيئة الخارجية قيد الإنجاز و أزيد من 4200 وحدة سكنية المتبقة بلغت نسبة الإنجاز بها 90 بالمائة.

بما فيها التهيئة الخارجية لهذه السكنات التي تجري على قدم وساق.، يضيف المتحدث.

وحسبما أفاد به المتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ هذا البرنامج السكني الهام يندرج ضمن برنامج سكني شامل يضم 40484 وحدة سكنية في مختلف الصيغ.

استفادت منه الولاية منذ سنة 2003 وإلى غاية السنة الجارية منهم نحو 21245 وحدة سكنية إنتهت بها الأشغال

وسلمت نهائيا للمعنيين بعد إنجاز كل أشغال التهيئة الخارجية.f;lv$hs..