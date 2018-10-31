 توزيع أزيد من 7000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ الشهر المقبل في تلمسان  

سيتم توزيع 7.120 وحدة سكنية في مختلف الصيغ في شهر ديسمبر المقبل،حسبما أفاد به،اليوم الأربعاء،بيان لمصالح الولاية.

وذكر ذات المصدر،أنّ الأمر يتعلق ب 5 ألاف سكن عمومي إيجاري،و 395 سكن ترقوي مدعم، و 192 سكن ترقوي عمومي

إضافة إلى 1.300 سكن في صيغة البيع بالإيجار “عدل”،كما سيتم توزيع 233 إعانة للسكن الريفي خلال العملية السابعة لتوزيع السكنات لسنة 2018 التي ستكون شهر ديسمبر المقبل.

و ذكر ذات البيان أن التعداد الإجمالي للسكنات الموزعة خلال 2018 ،سيصل بتوزيع هذه الحصص السكنية المرتقبة إلى 17.970 وحدة سكنية في مختلف الصيغ.

ويرتقب كذلك خلال سنتي 2019 و 2020 بولاية تلمسان توزيع ما مجموعه 17.491 وحدة سكنية في مختلف الصيغ

حيث سيتم توزيع 7.790 سكن خلال السنة المقبلة و9.701 سكن آخر خلال سنة 2020 كما أشير إليه.

كما يرتقب في شهر نوفمبر الداخل نشر قوائم المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية عبر بلديات المنصورة وشتوان والغزوات وأولاد ميمون والحناية والرمشي وفق ذات المصدر.