توزيع أزيد من 850 سكن بمختلف الصيغ في مستغانم

تم اليوم الأربعاء،بولاية مستغانم توزيع مفاتيح656 وحدة سكنية و205 مقرر إستفادة من الإعانة للسكن الريفي،تزامنا مع إحياء الذكرى الـ74 لمجازر 8 مايو 1945.

وأشرفت السلطات المحلية، على حفل التسليم الرمزي لمفاتيح هذه الحصة السكنية التي تضم 421 مسكن عمومي إيجاري

من بينها 40 وحدة في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة و 235 وحدة سكنية ترقوية مدعمة .

كما تم اليوم خلال ذات الحفل الذي أقيم بمقر ولاية مستغانم، توزيع 205 مقررإستفادة من إعانة مالية لبناء السكن الريفي على عدد من المستفيدين.

وتضاف هذه الحصة السكنية لـ 250 وحدة سكنية ترقوية مدعمة، و450 مقرر إستفادة من الإعانة الريفية

التي تم توزيعها شهر مارس الماضي و لأزيد من 6.500 وحدة سكنية في مختلف الصيغ وزعت خلال العام الماضي.