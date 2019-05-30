توزيع أكثر من 10 ألاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ ببومرداس قبل نهاية 2019

يجري حاليا إنجاز مالا يقل عن 10.200 وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر 26 بلدية من ولاية بومرداس يعرف جزء هام منها

تقدما معتبرا في نسبة الإنجاز و ينتظر تسليمها و توزيعها جميعها قبل نهاية سنة 2019، حسبما أفاد به اليوم الخميس مدير السكن.

و أوضح المصدر،بأن ما يربو من 4000 وحدة سكنية من مجمل السكنات المذكورة توجه لإستكمال إعادة إسكان ساكني السكنات الجاهزة

التي بقي منها إلى حد اليوم نحو 6200 وحدة عبر الولاية، فيما سيتم توزيع المتبقي من هذا البرنامج على المستفيدين في الإطار الإيجاري الإجتماعي عبر بلديات الولاية .

ومايقارب من 5800 وحدة سكنية من مجمل البرنامج السكني المبرمج استلامه، إنتهت بها حاليا الأشغال المتعلقة بالعمارة

والتهيئة الخارجية قيد الإنجاز وأزيد من 4200 وحدة سكنية المتبقة بلغت نسبة الإنجاز بها 90 بالمائة بما فيها التهيئة الخارجية

ويندرج هذا البرنامج السكني ضمن برنامج سكني شامل يضم 40.484 وحدة سكنية في مختلف الصيغ استفادت منه الولاية منذ سنة 2003

وإلى غاية السنة الجارية منهم نحو 21.245 وحدة سكنية، إنتهت بها الأشغال و سلمت نهائيا للمعنيين بعد إنجاز كل أشغال التهيئة الخارجية.