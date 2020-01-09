توزيع أكثر من 1360 مسكن عمومي إيجاري قريبا في النعامة

يرتقب أن يتم توزيع1364مسكن عمومي إيجاري،مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية،وذلك حسب ما أفادت به اليوم الخميس مصالح ولاية النعامة .

وتتوزع هذه الحصة السكنية عبر 8 بلديات حيث تجري حاليا دراسة ملفات طالبي السكن على مستوى لجان الدوائر.

وهذا من خلال الحرص على أن تشمل قوائم المستفيدين ممن يستوفون الشروط المطلوبة.

وقال ذات البيان، أن التدقيق في إجراء التحقيقات الميدانية لمعاينة الوضعية الاجتماعية والظروف السكنية قبل إشهار قائمة التنقيط التي يتم في ظلها تحديد المستفيدين.

وتشهد أشغال هذه الحصة السكنية وتيرة متقدمة ويتوقع استلامها وتوزيعها كليا مع نهاية شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.

ويأتي ذلك بعد استكمال أشغال الربط بمختلف الشبكات إلى جانب أشغال التهيئة الخارجية.

وحسب ذات المصدر، ستتيح هذه الحصة الجديدة التي ستدرج ضمن الحظيرة السكنية للولاية انخفاض معدل شغل السكن إلى حدود 4 أشخاص في السكن الواحد.