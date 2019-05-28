توزيع أكثر من 2.800 مسكن عمومي إيجاري قبل نهاية 2019 بالبيض

أخبار الجزائر
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توزيع أكثر من 2.800 مسكن عمومي إيجاري قبل نهاية 2019 بالبيض
بقلم حكيم ش

يرتقب توزيع 2.878 مسكن عمومي إيجاري بولاية البيض قبل نهاية السنة الجارية، حسبما أفاد به بيان عبر الصفحة الرسمية في الفايسبوك للولاية

وأوضح المصدر، أن مصالحه سجلت تقدما “هاما” في عدد من المشاريع السكنية المتعلقة بصيغة السكن العمومي الإيجاري عبر تراب الولاية
منها حصة 1.500 سكن بالمدينة الجديدة ببلدية البيض والتي فاقت بها نسبة الإنجاز 85 بالمائة.
كما تم الإنتهاء من ربط هذه السكنات بشبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وستنطلق “قريبا” عملية الربط بشبكتي الكهرباء والغاز
لتليها في مرحلة لاحقة عملية تعبيد الطرقات وتثبيت شبكة الإنارة الخارجية، يضيف المصدر ذاته.


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