توزيع أكثر من 20 مليون وحدة أدوية مساعدة لبروتوكول علاج كورونا

كشف الدكتور معمر شملال رئيس الجمعية الوطنية للموزعين الصيدليين، عن توزيع أكثر من 20 مليون وحدة للأدوية المساعدة لبروتوكول علاج كوفيد 19.

وقال شملال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم توزيع 22 مليون وحدة لدواء البراسيتامول لجرعة 1 غرام و500 غرام. بالإضافة كذلك إلى توزيع 3 مليون وحدة لدواء إينوكسابارين جرعة 500 ميليغرام و1 غرام. فيما تم توزيع ما يقارب 3 مليون وحدة لدواء تخثر الدم في نفس الفترة.

من جهتها قالت لعجاج لويزة مفتشة عامة بوزارة الصناعة الصيدلانية، أنه يتم متابعة عملية توزيع الأدوية. خاصة في مناطق الظل. مضيفة أنه تم مطالبة الموزعين لتجميع الموارد والعمل بالتنسيق.

وكان الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة قد تعهد في بيانه الأخير ببذل مزيد من الجهود لضمان وفرة الأدوية المدرجة في بروتوكول علاج كوفيد-19.

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