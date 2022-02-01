توزيع أكثر من 20 مليون وحدة أدوية مساعدة لبروتوكول علاج كورونا
كشف الدكتور معمر شملال رئيس الجمعية الوطنية للموزعين الصيدليين، عن توزيع أكثر من 20 مليون وحدة للأدوية المساعدة لبروتوكول علاج كوفيد 19.
وقال شملال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم توزيع 22 مليون وحدة لدواء البراسيتامول لجرعة 1 غرام و500 غرام. بالإضافة كذلك إلى توزيع 3 مليون وحدة لدواء إينوكسابارين جرعة 500 ميليغرام و1 غرام. فيما تم توزيع ما يقارب 3 مليون وحدة لدواء تخثر الدم في نفس الفترة.
من جهتها قالت لعجاج لويزة مفتشة عامة بوزارة الصناعة الصيدلانية، أنه يتم متابعة عملية توزيع الأدوية. خاصة في مناطق الظل. مضيفة أنه تم مطالبة الموزعين لتجميع الموارد والعمل بالتنسيق.
وكان الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة قد تعهد في بيانه الأخير ببذل مزيد من الجهود لضمان وفرة الأدوية المدرجة في بروتوكول علاج كوفيد-19.
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وزارة الصناعة الصيدلانية توضح بخصوص ندرة أدوية كورونا
وكانت وزارةالصناعة الصيدلانية بيانا بخصوص وفرة الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا. اين تعلم من خلاله الأطباء الواصفين والصيادلة والمرضى بالوفرة المستمرة للمواد الصيدلانية المستعملة في بروتوكول العلاج.
وأوضحت الوزارة أنها إتخدت عدة إجراءات إستباقية من خلال رفع قدرات الانتاج وتعديل برامج الاستيراد أوالتوزيع.
وكشف الوزارة في ذات البيان عن تحرير أكثر من 3.3 مليون وحدة من مضادات التخثر Enoxaparin بين 14 جانفي و28 فيفري. بالإضافة إلى أكثر من 614 ألف وحدة من مضادات التخثر Enoxaparin تم تسليمها إلى مؤسسات التوزيع في اسبوع مابين 14 و20 جانفي.
كما تم خلال الفترة بين 20 و27 جانفي تعبئة 10 منتجين محليين لدواء باراسيتامول وتزويد السوق بأكثر من 3 ملايين علبة. مع طرح أكثر من 1.3 مليون وحدة من دواء أموكسيسيلين – حمض كلافولانيك في السوق بين 14 جانفي و28 فيفري. بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين وحدة من فيتامين D ينتظر انتاجهافي اسبوع مابين 20 جانفي و2 مارس.
هذا وأشارت الوزارة إلى ان عمليات تفتيش تجري حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة للتّحقق من الامتثال لأحكام التسخيرات الموجهة لمؤسسات الإنتاج والاستيراد والتوزيع بالجملة.