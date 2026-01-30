توزيع أكثر من 2000 وحدة سكنية في باتنة

كشف والي الولاية عن حصيلة معتبرة في وتيرة الإفراج عن القوائم السكنية، لاسيما منها صيغة السكن الاجتماعي.

وأوضح الوالي رياض بن احمد أنه تم الإفراج عن 2152 وحدة سكنية من أصل 2302 وحدة مبرمجة للإشهار. وذلك في ظرف قياسي لم يتجاوز شهرا وعشرة أيام، عبر 21 دائرة على مستوى الولاية.

وكان النصيب الأكبر منها لبلدية باتنة التي أفرجت عن 840 وحدة سكنية نهاية الأسبوع.

وفي نفس السياق، أشار المصدر ذاته إلى أن القائمتين المتبقيتين تخصان بلديتي عين التوتة ومروانة. وتضمان ما مجموعه 150 وحدة سكنية، حيث من المنتظر الإعلان عنهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أكدت ولاية باتنة أن الجهود متواصلة لضبط القوائم السكنية الخاصة بسنة 2026. مع برمجة توزيع حوالي 1500 وحدة سكنية خلال المناسبات الوطنية المقبلة. في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.