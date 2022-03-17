توزيع أكثر من 3000 خلية نحل على الفلاحين المتضررين من الحرائق في بجاية

شرعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بجاية، بتعويض الفلاحين المتضررين جراء حرائق الغابات التي إجتاحت مناطق عدة بولاية بجاية خلال اوت من الصيف المنصرم.

حيث تم تخصيص 3182 خلية نحل فارغة لفائدة 396 فلاح متضرر، هذا وتم اليوم توزيع 1044 خلية نحل فارغة على الفلاحين المربين للنحل(106 مستفيدا) المتضررين من حرائق شهر اوت 2021.

والتي ألحقت خسائر جسيمة على الثروة النباتية وكذا الحيوانية.

هذا ونظمت العملية على مستوى تعاونية العتاد الفلاحي و الري الصغير (COMAPH) القصر.

وجاءت عملية توزيع خلايا النحل تمت على النحو التالي:

بلدية توجة: 882 خلية على 97 مستفيدا. قرية تاله هيبة = 329 خلية قرية اشلوف = 220 خلية.

قرية بوحاتم بـ 210 خلية قرية ابلحاجن بـ123 خلية، بلدية القصر: 162 خلية وزعت على 09 مستفيدين.

كما تم سابقا توزيع 874 خلية نحل فارغة لفائدة 82فلاح متضرر ببلديتي أدكار و بني كسيلة.

و وزعت 570 خلية نحل لفائدة 106 فلاح متضرر على مستوى بلديات أميزور ،برباشة وكنديرة..

هذا وستتواصل عملية تعويض الفلاحين المتضررين متواصلة يوم الخميس 17 مارس 2022 حصص أخرى على الفلاحين المتضررين المتبقيين.

و في إطار تنفيذ برنامج تطوير المناطق الجبلية تم توزيع مؤخرا أكثر من 200 رأس ماعز على الفلاحين ببلدية أميزور.

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