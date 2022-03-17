توزيع أكثر من 3000 خلية نحل على الفلاحين المتضررين من الحرائق في بجاية
شرعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بجاية، بتعويض الفلاحين المتضررين جراء حرائق الغابات التي إجتاحت مناطق عدة بولاية بجاية خلال اوت من الصيف المنصرم.
حيث تم تخصيص 3182 خلية نحل فارغة لفائدة 396 فلاح متضرر، هذا وتم اليوم توزيع 1044 خلية نحل فارغة على الفلاحين المربين للنحل(106 مستفيدا) المتضررين من حرائق شهر اوت 2021.
والتي ألحقت خسائر جسيمة على الثروة النباتية وكذا الحيوانية.
هذا ونظمت العملية على مستوى تعاونية العتاد الفلاحي و الري الصغير (COMAPH) القصر.
وجاءت عملية توزيع خلايا النحل تمت على النحو التالي:
بلدية توجة: 882 خلية على 97 مستفيدا. قرية تاله هيبة = 329 خلية قرية اشلوف = 220 خلية.
قرية بوحاتم بـ 210 خلية قرية ابلحاجن بـ123 خلية، بلدية القصر: 162 خلية وزعت على 09 مستفيدين.
كما تم سابقا توزيع 874 خلية نحل فارغة لفائدة 82فلاح متضرر ببلديتي أدكار و بني كسيلة.
و وزعت 570 خلية نحل لفائدة 106 فلاح متضرر على مستوى بلديات أميزور ،برباشة وكنديرة..
هذا وستتواصل عملية تعويض الفلاحين المتضررين متواصلة يوم الخميس 17 مارس 2022 حصص أخرى على الفلاحين المتضررين المتبقيين.
و في إطار تنفيذ برنامج تطوير المناطق الجبلية تم توزيع مؤخرا أكثر من 200 رأس ماعز على الفلاحين ببلدية أميزور.
طالع أيضا:
اطلقت الشرطة بولاية بجاية ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي عملية تطهير واسعة النطاق تشمل كافة ارجاء المحيط الحضري لمدينة بجاية بالتنسيق مع مصالح البلدية.
اين تم تحرير الأرصفة و الشوارع من كل المعوقات والعراقيل المستعملة لحجز أماكن التوقف. وكذا التجار الذين يستغلون الأرصفة والطرق لعرض سلعهم مخالفين قواعد الصحة والنظافة.
وكذا عرقلة السير الحسن للراجلين كما تم استدعاء المخالفين وتحرير ضدهم محاضر جزائية، العملية متواصلة إلى غاية تحقيق النتائج المرجوة.
طالع أيضا: شرطة بجاية تشن عمليات تطهير للأرصفة والطرقات من الباعة الفوضويين
شنت مصالح أمن ولاية بجاية ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي ومصالح الأمن الحضري الثالث عمليات تطهير واسعة النطاق.
والتي مست التجار والباعة الفوضويين الذين يمارسون نشاطات تجارية بطريقة غير شرعية والذين يعمدون إلى إحتلال الأرصفة والطرق العمومية.
ومست العملية عدة نقاط في القطاع الحضري على غرار حي 1000 مسكن، حي 600 مسكن، حي 300 مسكن، حي إغيل أوعزوق.
ولنجاح هذه العملية تم تسخير أكثر من 80 شرطي من مختلف الرتب، و 15 مركبة وشاحنة وعاملين تابعين لمصالح بلدية بجاية.
وقد أسفرت العملية عن حجز أكثر من 1239 كلغ من مختلف أنواع الفواكه، و 2065 كلغ من مختلف أنواع الخضر.
بالإضافة الى 394 صندوق بلاستيكي فارغ، كما تم تحويل مالكي هذه السلع إلى مركز الأمن من أجل إتخاذ الإجراءات القضائية ضدها.
هذا وستشمل العملية المستمرة أماكن أخرى في قطاع الإختصاص.
وكانت للعملية أثر إيجابي وإستحسانا كبيرا لدى المواطنين والذين عانوا لفترة طويلة من مثل هذه السلوكات السلبية.
خاصة وأن هؤلاء التجار الفوضويين بالإضافة لإحتلالهم الأرصفة والطرقات يتركون في آخر نهاية اليوم المكان يعج بمخلفات تجارتهم من فضلات وأوساخ.
طالع أيضا: حصيلة مخيفة.. وفاة رضيع وإصابة 11 ٱخرين بفيروس كورونا خلال يومين ببجاية
توفي صبي حديث الولادة متأثرا بفيروس كورونا بعد يوم واحد من ولادته بعيادة التوليد ثارقة أوزمور بولاية بجاية.
وذكر مصدر طبي حصري “للنهار أون لاين“، أن عدد الأطفال المصابين بالكوفيد أغلبهم حديثي الولادة. وإنخفظ اليوم الى 11 رضيعا بعدما كان في اليومين الأخرين 13 طفلا.
كما يخضع الرضع حاليا للعلاج المكثف بمركز الأمونة والطفولة لثارقة. كما يتواجد بالمستشفى 5 نساء حوامل مصابات بجائحة كوفيد 19.
إقرأ أيضا:
كشف الطبيب البريطاني “ديفيد لويد” عن أعراض غير عادية، تظهر على الأطفال المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.
وقال ديفي لويد، أن 15 بالمائة من الأطفال لمصابين بالمتحور الجديد أوميكرون قد تظهر عليهم أعراض غير عادية. يصيبهم طفح جلدي ليس كالطفح الجلدي العادي والمعروف.
كما أشار المختص البريطاني، أن الأطباء يجرون أبحاث ويتطلعون إلى المزيد من المعلومات عن أوميكرون الذي إنتشر أواخر شهر نوفمبر. كما أعرب عن قلقه على أن يكون أوميكرون أشد فتكا وخطورة من المتحور الهندي “دلتا“.
من جهته كشف عالم الفيروسات الروسي، “ألكسندر سيمينوف”، أن أوميكرون يمكن أن يسبب الإلتهاب الرئوي بصورة أسرع بمقدار 3 أضعاف. مقارنة بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا.
الرجال أكثر نقلا لفيروس كورونا من النساء والأطفال
كما كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة كولورادو الأمريكية، أن الرجال ينشرون جزيئات فيروس كورونا بشكل أكثر من النساء أوالأطفال. كما شارك في الدراسة التي اجريت في غرفة تستخدم لإختبار الجسيمات في الهواء، والتي دامت شهورا أكثر من 75 شخصا. من العاملين في الفنون المسرحية ومن مختلف الأعمار.
وخلال الدراسة تم طلب من بعض العمالين في الفنون المسرحية أداء أغاني مثل عيد ميلاد سعيد بشكل متكرر. في حين طلب من الاخرين أداء الاغاني على الألات.
وحسب المشرف على الدراسة جون فولكينز أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية من جامعة كولومبيا “الغناء ينبعث منه جزيئات أكثر من الحديث”. كما تابع أنه “تبين لنا أن الأشخاص البلغون يميلون إلى إطلاق جزيئات أكثر من الأطفال”. “أما السبب الذي يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من الجزيئات هو أن لدى الرجل رئتين أكبر”.
وأشار جون فولكينز “حجم الصوت هو مؤشر على مقدار الطاقة التي تضعها في صندوق الصوت الخاص بك. هذه الطاقة تترجم إلى خروج المزيد من الجسيمات من الجسم،وهذه الجزئيات التي تحمل فيروس كورونا ممكن أن تصيب الأشخاص الآخرين”.