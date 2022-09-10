توزيع أكثر من 950 سكن بتمنراست

أشرف والي تمنراست، مصطفى قريش، اليوم السبت، على توزيع ما لا يقل عن 956 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري.

وتتوزع هذه السكنات الجديدة عبر أحياء مختلفة ببلدية تامنرست على غرار حي أدريان وأنكوف وسط وحي السلام وتهقارت ومتناتلات.

وقال الوالي، بأن هذه الحصة من السكن تأتي استكمالًا لبرنامج الاحتفالات الخاصة بستينية الاستقلال. والتي تم خلالها توزيع 545 وحدة بنفس الصيغة. بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية ريفية عبر مناطق مختلفة من الولاية.

كما أعلن نفس المسؤول بأنه سيتم قريبًا توزيع 1000 قطعة أرضية لإنجاز سكنات فردية بعد استكمال أشغال التهيئة. وكذا ربطها بمختلف الشبكات.

وأشار الوالي، إلى أن تمنراست قد استفادت من حصة قوامها 500 إعانة لإنجاز مساكن ريفية. سيتم تبليغها البلديات المعنية قريبًا للشروع في إجراءات التوزيع والإعلان عن المستفيدين.