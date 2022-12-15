كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية انه سيتم في الايام القليلة المقبلة توزيع أكثر من 97 الف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستثمرين في الصحراء. وحسب ميلود تريعة، مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار الإستثمار المهيكل في الجنوب الجزائري الكبير.

وعلى هامش محاضرة حول استراتيجية القطاع، نظمت على هامش معرض الإنتاج الجزائري اكد ذات المسؤول أن البرنامج يهدف للوصول الى توزيع 500 الف هكتار نهاية 2025 ومليون هكتار آفاق 2030.

كما ذكر ميلود تريعة بتوزيع 130 هكتار من الأراضي الفلاحية في الجنوب على 144 مستثمرسابقا، في اطار هذا المخطط. والذي يخصص 80 بالمئة من الأراضي الممنوحة للمستثمرين لإنتاج الحبوب ثم الزراعات الصناعية (الصوجا والبنجر السكري).

والهدف هو بلوغ ثلاثة مليون هكتار من المساحات المزروعة المخصصة للحبوب خلال الموسم القادم. مع استعمال، ولأول مرة، طائرات بدون طيار لإحصاء الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني. يضيف ميلود تريعة

وأشار ميلود تريعة الى النظام التحفيزي التي اعتمدته الدولة فيما يتعلق باقتصاد المياه، مشيرا ان عمليات السقي وحشد المياه في الأحواض الكبرى مدعمة بنسبة 60 بالمائة على المستوى الوطني.