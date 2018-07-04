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توزيع ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بميلة

أخبار الجزائر
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توزيع ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بميلة
بقلم مصطفى.ق

تم اليوم الأربعاء توزيع ما مجموعه 1000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بولاية ميلة.

بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 56 لعيدي  الاستقلال والشباب.

وتتمثل السكنات الموزعة في 626 وحدة سكن اجتماعي إيجاري منها 140 وحدة ببلدية زغاية وزعت مقرارت الاستفادة على مستحقيها.

وباقي السكنات تم تسليم مفاتيحها وهي موزعة عبر بلديات سيدي مروان ووادي النجاء ويحيى بني قشة وبلدية شلغوم العيد.

وتم بالمناسبة كذلك توزيع 300 مقرر استفادة من إعانة السكن الريفي و 185 وحدة  سكن الاجتماعي التساهمي.

لتشمل العملية ككل حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت خلال حفل التوزيع 13 بلدية بالولاية.


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