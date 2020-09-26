توزيع إصابات كورونا على ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب ما كشفه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 50914.

كما تم تسجيل 4 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس التاجي بالبلاد إلى 1711 وفاة.

بينما تم تسجيل 102 حالة شفاء من الفيرسو التاجي، ليرتفع إجمالي الشفاء إلى 35756، ويتواجد 26 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وتتوزع الإصابات بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالآتي:

الجزائر: 5675 إصابة +22

البليدة: 4101 إصابة +5

وهران: 3932 إصابة +12

سطيف: 3222إصابة +9

باتنة: 1841 إصابة +15

بجاية: 1821 إصابة +9

قسنطينة: 1651 إصابة +7

عنابة: 1467 إصابة +8

تيبازة: 1393 إصابة +6

تلمسان: 1323 إصابة +12

المسيلة: 1305 إصابة +2

البويرة: 1294 إصابة +2

بسكرة: 1271 إصابة +2

ورقلة: 1260إصابة +2

تيزي وزو: 1212 إصابة +13

الجلفة: 1193 إصابة +0

الوادي: 1103 إصابة +0

بومرداس: 1043 إصابة +0

جيجل: 1016 إصابة +11

تيارت: 947 إصابة +0

تبسة: 944 إصابة +5

المدية: 781 إصابة +2

عين الدفلى: 774 إصابة +0

مستغانم: 753 إصابة +0

أم البواقي: 723 إصابة +0

الأغواط: 695 إصابة +0

سكيكدة: 688 إصابة +2

عين تموشنت: 679 إصابة +0

أدرار: 640 إصابة +0

خنشلة 592 إصابة +0

قالمة: 522 إصابة +0

غرداية: 437 إصابة +0

تيسمسيلت: 429 إصابة +0

سوق أهراس: 425 إصابة +6

برج بوعريريج : 422 إصابة +0

سيدي بلعباس: 417 إصابة +0

ميلة: 416 إصابة +1

بشار: 348 إصابة +0

معسكر: 331 إصابة +0

الطارف: 276 إصابة +7

النعامة: 263 إصابة +0

الشلف: 234 إصابة +0

البيض: 232 إصابة +0

غليزان: 210 إصابة +0

تندوف: 204 إصابة +0

تمنراست: 202 إصابة +0

إيليزي: 135 إصابة +0

سعيدة: 72 إصابة +0